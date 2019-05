The Flash: una fan art immagina Barry con il costume dei Nuovi 52

Nel corso delle cinque stagioni di cui si compone finora lo show, Flash ha cambiato spesso il design del proprio costume. Una delle sue version più amate, in ogni caso, resta quella dei Nuovi 52, un rilancio editoriale fumettistico che gli appassionati conoscono. Ebbene, un fan ha rielaborato in un fotomontaggio un costume simile per Grant Gustin.

L'utente in questione, che ha postato il suo lavoro sul proprio account Instagram, ci mostra dunque come sarebbe Gran Gustin (interprete di Barry Allen nello show targato The CW) se un giorno indossasse un costume ispirato alla linea dei Nuovi 52.

Esattamente come nei fumetti degli anni scorsi, il Flash proposto nel fotomontaggio - che potete ammirare in calce alla notizia - presenta numerosi dettagli lungo tutto il costume, che rimandano alle saette dorate che il velocista scarlatto genera quando sfrutta la Forza della Velocità per dar vita ai suoi incredibili poteri.

Vi piacerebbe vedere questo costume nella serie televisiva, o magari al cinema, nel film che vedrà Ezra Miller nei panni del supereroe della DC Comics? Intanto vi ricordiamo che The Flash 5 giungerà a conclusione la prossima settimana, il 14 maggio. Sappiamo cosa accadrà grazie alle foto del season finale, le avete già viste?