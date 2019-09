The Flash: i fan confusi dalla promozione di Blade - La serie su Twitter

I fan di The Flash sono in attesa di scoprire cosa riserva il futuro della serie ma nel frattempo su Twitter un post dell'account ufficiale dello show ha creato un po' di confusione. Nella giornata di domenica è comparso un tweet di un breve promo di Blade - La serie, adattamento del personaggio Marvel andato in onda nel 2006.

Ora Blade è associato al Marvel Cinematic Universe ma in passato i live action sono stati prodotti da New Line, una consociata di Warner Bros. I fan sono rimasti piuttosto confusi da questo tweet e alcuni si sono chiesti se The CW non stia semplicemente facendo una promozione un po' anticipata del reboot serial che vedrà protagonista il due volte premio Oscar Mahershala Ali.



Blade è stato portato sul grande schermo negli anni 2000 da Wesley Snipes che ha interpretato egregiamente il personaggio e che ora vedrà lo scettro passare nelle mani di Mahershala Ali, premiato due volte con il premio Oscar in questi anni, per Moonlight di Barry Jenkins e recentemente per Green Book, nel quale ha recitato al fianco di Viggo Mortensen.

Il nuovo poster di The Flash nel frattempo anticipa la sesta stagione dello show con protagonista Grant Gustin.

Nei giorni scorsi è stato annunciato che la sesta stagione dello show inizierà esattamente dieci secondi dopo la fine dell'episodio conclusivo della quinta stagione.