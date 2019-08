The Flash: i fan della serie aggiungono un dettaglio al costume del protagonista

In attesa dell'otto ottobre, data in cui andrà in onda la prossima stagione di The Flash, gli appassionati delle avventure del personaggio interpretato da Grant Gustin sono alla ricerca di info e indiscrezioni sulle prossime puntate. Nel frattempo vediamo una nuova fan art del famoso account di Instagram bosslogic.

Nell'immagine, presente in calce alla notizia, possiamo notare che al costume che Barry Allen ha iniziato ad indossare a partire dalla quinta stagione, è stato aggiunto il celebre sottogola. Si sa che quando si parla di look di supereroi a volte basta cambiare un dettaglio per rendere un personaggio più o meno riuscito e sembra che i fan della serie TV siano rimasti particolarmente legati a questo tipo di costume. A giudicare dagli oltre 30 mila like ricevuti e dai numerosi commenti presenti, sembra che l'autore del fotomontaggio non sia l'unico a preferirlo così.

Mentre aspettiamo gli episodi inediti possiamo già darvi un paio di indiscrezioni: sembra che la famosa Hall of Villains di The Flash avrà un ruolo importante nella nuova stagione, mentre lo showrunner ha rivelato che saranno presenti due diversi villain, uno dei due è stato confermato essere Bloodwork, ex collega di Caitlin Snow, capace di usare il sangue come superpotere.

Avreste preferito che il costume di Barry con il sottogola? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.