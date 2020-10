The Flash, una fanart immagina Grant Gustin come Wally West

Sebbene i fan di The Flash abbiano già avuto il loro Wally West, con i supereroi DC e il Multiverso non si può mai dire mai, e quindi perché non dare un'occhiata a questa fanart che reimmagina Grant Gustin nel ruolo di Kid Flash?

Per parafrasare una nota citazione di un altro celebre prodotto di casa Warner Bros. Costume rosso, capelli rossi, fulmine blu... Devi essere Wally!

Lo conosciamo tutti come Barry Allen, anzi, IL Barry Allen ormai, ma Grant Gustin non sarebbe stato mica male come Wally West...

A raffigurare il protagonista di The Flash nei panni di Kid Flash, ovvero il personaggio interpretato nella serie The CW da Keiynan Lonsdale, è un artista del web, Rinsh, che riprendendo la grafica delle run fumettistiche più recenti come DC Rebirth, ci propone la fanart che trovate anche in calce alla notizia.

Chissà se in un universo parallelo...

Intanto, il primo trailer della settima stagione di The Flash ci ricorda che su Earth-Prime il Team Flash ha i suoi bei problemi anche senza stare a pensare a realtà alternative (nonostante il Mirrorworld continui ad avere una certa importanza), e stando a ciò che sappiamo sui nuovi episodi di The Flash, al suo ritorno in tv non ci sarà certo da annoiarsi.