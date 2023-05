The Flash: il finale ha sfruttato un punto della trama di Spider-Man: No Way Home

L'episodio finale di The Flash ha lasciato i fan orfani della serie che li ha accompagnati in questi ultimi dieci anni, nove stagioni dopo il debutto su The CW. I fan sono rimasti sicuramente dal ritorno di uno dei personaggi storici della serie, ma anche dalle apparenti somiglianze con un film dei Marvel Studios, ovvero Spider-Man: No Way Home.

L'episodio è incentrato sul conflitto tra Barry Allen / The Flash (Grant Gustin) e Eddie Thawne (Rick Cosnett), quest'ultimo diventato il villain Cobalt Blue. Per alzare ulteriormente la posta in gioco contro il Team Flash, Eddie decide di riportare in vita alcuni degli ex nemici di Barry: Eobard Thawne / Reverse Flash (Tom Cavanagh), Hunter Zolomon / Zoom (Teddy Sears), August Heart / Godspeed (Karan Oberoi) e persino Barry Allen / Savitar (sempre Grant Gustin).

Per riportare in vita questi cattivi con cui fare squadra, Cobalt Blue li strappa dal tempo e dallo spazio proprio prima che stiano per morire. Questo snodo narrativo è lo stesso che viene utilizzato per il ritorno dei cattivi in No Way Home, quando la rottura del multiverso porta accidentalmente sulla Terra principale del MCU cattivi come Otto Octavius / Doctor Octopus (Alfred Molina), Max Dillon / Electro (Jamie Foxx) e Norman Osborn / Green Goblin (Willem Dafoe).

Nelle ultime ore, anche Kate McNamara ha commentato la fine di The Flash, condividendo alcuni ricordi dal dietro le quinte dello show.

"Prima di scriverlo, ho guardato un sacco di finali di serie, e vi dirò quali ho amato e usato come ispirazione: Lost, Angel e The Office, ironicamente", ha spiegato lo showrunner Eric Wallace in una recente intervista. "Amo molto il finale di Lost perché è durato due ore ed è pieno di emozioni. Loro hanno pianto, io ho pianto e tutti hanno pianto. Ma quello che secondo me è il finale di serie perfetto è quello di Angel, lo spin-off di Buffy. Ricordo ancora le sensazioni che ho provato guardando il finale di Angel: mi aveva spiazzato".