The Flash, una folle teoria su Barry capovolge il finale di stagione?

La sesta stagione di The Flash è terminata, un po' prima di quanto previsto con il diciannovesimo episodio, ma i colpi di scena non sono di certo mancati. Sappiamo che Iris è ancora bloccata nel Mirrorverse, ma se anche Barry lo fosse?

Negli ultimi giorni tra i fan della seria sta nascendo una nuova ipotesi secondo cui il Barry che abbiamo visto nelle ultime settimane, potrebbe essere un duplicato. Ci sono alcuni indizi a sostegno di questa stramba teoria. Scopriamoli insieme.

In primis, nel diciannovesimo episodio "Success is assured", Mirror Singh, a nome di Eva, si offre di liberare Iris nel caso in cui il Team Flash le avesse permesso di uccidere suo marito, Joseph Carver. Barry sembra essere molto dubbioso e riflette profondamente su tale richiesta, prima di essere trasportato via da Nash che lo rimprovera duramente per non aver semplicemente rifiutato l'offerta. Questo non è il solito Barry o semplicemente si farebbe ricattare pur si salvare la persona amata?

Nel diciassettesimo episodio "Liberation" Barry tenta di usare lo scanner prismatico per dimostrare che la Iris al suo fianco, non è altro che una copia, ma i risultati dell'analisi dimostrarono in realtà che Barry è una copia-specchio. Possiamo pensare quindi che questi non siano altro che risultati invertiti, o dobbiamo ipotizzare che in realtà Barry sia stato davvero rimpiazzato?

Nel finale Carver suggerisce che Eva non sia proprio sua moglie, ma solo una copia speculare che crede di esserlo. Lo stesso sta accadendo con Barry? Il fatto che Iris sia bloccata nel Mirrorverse è stato già un duro colpo per i fan della serie. È ammissibile quindi un altro colpo di scena dello stesso tipo? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima stagione, e vi annunciamo che già sono diffuse le prime teorie sul nuovo villain di The Flash 7.

