The Flash, le foto dell'episodio 'Funerale per un'amica': chi è morto?

L'ottava stagione di The Flash ha ormai raggiunto un buon numero di episodi, ma l'ultimo andato in onda si è rivelato scioccante. Ha messo sì in scena il duello finale con Deathstorm, ma ci ha anche costretto a dire addio a un personaggio sempre più amato. Tanto che il l'intero episodio in arrivo sarà dedicato ai suoi funerali.

L’ottava stagione di The Flash si è aperta con Armageddon, l’evento crossover in cinque episodi che ha riportato in scena tutta una serie di personaggi dell’Arrowverse assenti da tempo, alcuni dei quali erano stati tornati sulla cresta dell’onda proprio di recente grazie agli sfottò politicamente scorretti di Peacemaker. Ma nonostante l’impatto iniziale di un crossover di tale portata, l’ottava su Barry Allen ha dimostrato di poter mantenere alta l’attenzione degli spettatori con misura e costanza, anche al prezzo di lasciarsi pezzi importanti per strada. Ovviamente vi segnaliamo spoiler sul tredicesimo episodio dell’ottava stagione di The Flash.

La puntata in questione (Death Falls) ha visto infatti Frost affrontare definitivamente Deathstorm per salvare sua sorella Caitlin. E sebbene sia stata in grado di sconfiggere con successo la minaccia e riuscire nella sua missione di salvataggio, fronteggiare il potere di Deathstorm è stato troppo per Frost e, nonostante i migliori sforzi, è morta nel finale dell’episodio. La sua è una scomparsa che sconvolgerà profondamente l'intera squadra, oltre agli spettatori a lei più affezionati. Non a caso, il prossimo episodio vedrà il gruppo tentare di dimenticare tenendosi occupato con una rapina da sventare, ma nel frattempo arrivano le prime immagini dal funerale, che trovate in calce all’articolo.

Danielle Panabaker, che interpreta Caitlin, ha detto del suo personaggio: “Penso che questa sarà una vera sfida per Caitlin. Non ha avuto un partner in senso romantico o platonico da anni e penso che Frost abbia davvero riempito quel vuoto. E nonostante il loro rapporto, che non era perfetto, cosa che amavo, Frost era la sua partner in ogni senso possibile e perdere quella persona, una sorella e una migliore amica, tutto questo, penso che sarà devastante per lei e non sono sicura di come riuscirà a riprendersi".

In merito all’impatto che questo evento sortirà sulla squadra, la Panabaker ha aggiunto: “È una grande perdita per loro. L'anno scorso, quando Cisco se ne è andato, è stata una sconfitta, ma non si trattava di un addio per sempre. Frost è scomparsa per sempre invece e penso che al Team Flash servirà prendersi del tempo per loro, per darsi sostegno l’un l’altro". Voi continuate a seguire la serie e più in generale l’Arrowverse sui canali italiani? Ditecelo nei commenti!