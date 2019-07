The Flash: Grant Gustin mostra una foto della lettura del copione

Grant Gustin, l'interprete di Barry Allen, alias Flash, ha postato una foto scattata in occasione della lettura del copione del prossimo capitolo della serie tv Flash, trasmessa su The CW.

Dopo la notizia dell'inizio delle riprese di Flash Stagione 6 e la prima foto dal set, arriva anche quella della stanza in cui i membri del cast hanno letto insieme il copione.

A condividerla sul suo account Instagram è l'attore Grant Gustin, che interpreta l'eroe dalla tutina rossa protagonista dello show, chiamato non a caso anche anche Scarlett Speedster.

Una prima occhiata alla nuova stagione della serie tv sarà possibile darla in occasione del prossimo Comic-Con di San Diego, che si terrà alla fine di luglio.

Durante l'evento sarà proiettato in mattinata anche l'episodio pilota di Batwoman, seguito da uno Q&A all'interno della Ballroom 20. Mentre il pomeriggio invece è dedicato a Arrow, Supergirl, Black Lighting e infine a Flash appunto, completando così lo spazio riservato ai prodotti del canale The CW.

Tutti gli show citati inoltre si uniranno, insieme a Legends of Tomorrow, nel film crossover Arrowverse: Crisi sulle terre infinite.



La sesta stagione di The Flash debutterà il'8 ottobre.