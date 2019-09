The Flash: le foto della première mostrano il nuovo costume di Grant Gustin e The Monitor

The CW ha pubblicato una nuova serie di immagini della première della sesta stagione di The Flash, che inizierà dieci secondi dopo il finale della scorsa e vedrà Barry Allen, Iris, Cisco e gli altri dover fare i conti con l'inizio della Crisi sulle terre infinite.

A differenza del primo set di foto, in cui non erano presenti elementi inediti, questa volta i fan possono ammirare il nuovo costume di Barry (Grant Gustin) e anche il ritorno di The Monitor (LaMonica Garrett). L'episodio in questione sarà intitolato Into the void e andrà in onda l'otto ottobre su The CW.

Le foto sono disponibili seguendo il link della fonte in calce all'articolo, dove trovate la gallery completa, dove potrete vedere anche il Team Flash prima che le cose precipitino.

Dalle informazioni rilasciate fino a ora, infatti, il supereroe dalla velocità supersonica non riuscirà a impedire l'arrivo della Crisi e, come confermato dallo showrunner Eric Wallace, i personaggi dovranno confrontarsi fin dall'inizio con le conseguenze del cambio di data, che "sconvolgerà il loro mondo".



Per chi volesse vedere una versione alternativa del costume di Flash e più fedele ai fumetti, vi rimandiamo a questa fan art creata da un utente e pubblicata su Instagram, dove Barry appare con gli stivali gialli.