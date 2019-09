The Flash: una foto dal set potrebbe anticipare una svolta inaspettata

La sesta stagione di The Flash sta per arrivare e vedrà anche il ritorno di John Wesley Shipp. In attesa di conoscere in quali vesti rivedremo l'attore, alcune foto dal set sembrano suggerire una novità importante per l'Arrowverse.

Sembra, infatti, che nei nuovi episodi potrebbe comparire Negative Flash, modo in cui ci si riferisce a chi è entrato in contatto con Forza della Velocità Negativa. Nei fumetti DC il primo a diventare Negative Flash è stato proprio Barry Allen e la foto che potete vedere in calce all'articolo potrebbe essere una conferma di questa teoria.



L'immagine viene dal set dello show e mostra Grant Gustin indossare un costume leggermente diverso rispetto a quello visto dalle foto della première. In particolare, le dita dell'eroe dal costume scarlatto sono nere e richiamano al costume della sua versione negativa nei fumetti.

L'eventuale introduzione di questa versione di Barry può aprire a diversi scenari per la serie, che sarà sconvolta dall'arrivo della Crisi sulle terre infinite. Sarebbe senz'altro interessante vedere come quest'aggiunta si inserirebbe nel caos che sta per abbattersi sull'Arrowverse.



La sesta stagione di The Flash debutterà l'otto ottobre su The CW. L'emittente ha pubblicato la sinossi del primo episodio e anche un nuovo trailer ufficiale che ci ricorda di prepararci alla Crisi.