The Flash: foto e trailer del finale di mid-season anticipano una situazione critica!

ha rilasciato un trailer ed un set di foto per "Don't Run”, l’episodio che segnerà il finale di mid-season di The Flash . Dopo lo spettacolare crossover dei giorni scorsi, ilsarà di nuovo alle prese con l’ingegnoso piano ordino da Clifford DeVoe/The Thinker (Neil Sandilands).

Attenzione possibile Spoiler



Come appreso dal promo visionabile in calce all’articolo, Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) verrà portato nel covo del criminale, che nel corso dell’episodio cercherà nuovamente di conservare la sua copertura innocente con Joe West (Jesse L. Martin), più che mai preoccupato per la scomparsa del figlio. DeVoe proverà dunque a impartire una preziosa lezione al velocista scarlatto, che durante lo scorso episodio si è finalmente sposato con l’amata Iris West (Candice Patton): il lieto fine non esiste.



Joe, Cisco Ramon/Vibe (Carlos Valdes), Caitlin Snow/Killer Frost (Danielle Panabaker) e Ralph Dibny/Elongated Man (Hartley Sawyer), intanto, sembrerebbero impegnati con la minaccia rappresentata da Amunet Black (Katee Sackhoff), che dopo un breve periodo di assenza rapirà la stessa Caitlin per farle un’offerta.



The Flash torna martedì prossimo sulla rete statunitense The CW, dopodiché si prenderà una pausa fino a metà gennaio. Il prossimo episoido, intanto, vedrà anche l'esordio di Kendrick Sampson nei panni di Dominic Lanse, un nuovo regular anche noto come Braintstom.