The Flash: la furia di Godspeed nel trailer del nuovo episodio

The CW ha diffuso in streaming il nuovo promo per il quindicesimo episodio della settima stagione di The Flash che andrà in onda sul network martedì prossimo. Nel promo possiamo notare tutta l'esplosione della furia di Godspeed di ritorno nell'universo narrativo della serie su Barry Allen con il Team Flash impegnato nell'affrontarlo e batterlo.

Intitolato Enemy at the Gates, l'episodio vedrà appunto il ritorno di Godspeed, villain tra i più apprezzati dai fan della serie ma che invece è una grossa spina nel fianco del Team Flash. L'episodio vedrà anche il ritorno di Chillblaine (John Cor) che a quanto pare non è più in prigione. Alla fine dell'ultima puntata andata in onda, Rayo de Luz, che il personaggio è stato rilasciato di prigione grazie al suo lavoro di collaborazione con lo stato.

Di seguito la sinossi ufficiale di Enemy at the Gates: "Quando un esercito di Godspeeds attacca Central City, Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) dovranno mettere i loro piani di famiglia in pausa e concentrarsi sull'ultima minaccia alla loro città. Nel frattempo, Chillblaine (la guest star John Cor) è stato rilasciato di prigione e dice di volersi rieducare Frost (Danielle Panabaker) ha ancora qualche dubbio sulla sua bontà. L'episodio è stato diretto da Geoff Shotz su una sceneggiatura di Jason V. Gilbert e Thomas Pound".

Nel corso del DC FanDome dello scorso anno lo sceneggiatore di The Flash Eric Wallace aveva spiegato perché Godspeed è uno dei villain più importanti per il Team Flash: "Due cose. Uno, la run attuale dei fumetti che Joshua sta scrivendo è incredibile. E io voglio assicurarmi che i nuovi fan, soprattutto quelli più giovani che stanno leggendo i fumetti adesso siano i benvenuti anche nel nostro show. Quindi non si tratta solo dei villain della Silver Age e della Bronze Age per quei giovani e quelle giovani lettrici di Flash al momento, ma anche quelli nuovi. Godspeed ha solo otto anni ed è in giro da circa cinque. Quindi portare lui è molto importante. Due, Godspeed. Reverse Flash non ha una connessione emotiva con Flash, quindi la domanda è perché Godspeed è così arrabbiato con Flash? Abbiamo molto da dire".