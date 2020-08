The Flash, quale sarà il futuro della storyline di Iris? Proviamo a scoprirlo insieme

Molti sono i dubbi che ruotano intorno al personaggio dell'amata compagna di Barry Allen, anche se il poster promozionale di The Flash 7 rivela la presenza di Iris nella nuova stagione della serie. In particolare alcune scene delle puntate andate in onda ci hanno raccontato particolari che ancora non sono stati del tutto chiariti.

In particolare nell'episodio 'Dead Man Runnig', è stata introdotta una nuova versione di Harrison “Nash” Wells (Tom Cavanagh), che deve trovare un misterioso elemento del multiverso il cui nome è Eternium. Questo materiale è ciò di cui è composta la Pietra dell’Eternità, e avrebbe qualcosa a che fare l’origine di Iris. Infatti proprio su di lei ne sono state trovate alcune tracce.

Questo argomento è stato poi surclassato da altre questioni ma, sono in molti a chiedersi quale collegamento ci sia tra Iris e l'Eternium. A questa domanda non è stata in grado di rispondere nemmeno Candice Patton, interprete di Iris che incalzata da un fan di The Flash ha semplicemente detto: "Ricordo di aver girato quella scena e di aver pensato, che fosse fantastica e che, avrebbe significato sicuramente qualcosa di importante anche se non so di preciso cosa" poi ha aggiunto: "Sarà interessante scoprirlo in un prossimo futuro".

Alcune teorie collegano addirittura Iris al futuro, infatti l'Eternium nei fumetti viene citato per la prima volta in un numero dedicato alla Legione dei Super-Eroi, che provengono per l'appunto dal 30° secolo. Ciò aprirebbe chiaramente la strada ad una storyline nuova e molto intensa che andrebbe ad intaccare fortemente le nostre incertezze sul personaggio.

The Flash 7 avrà dunque il duro compito di concludere le storie della stagione precedente rimaste incompiute a causa della pandemia di Coronavirus e spianare la stra a quelle nuove. Un importante personaggio è chiaramente quello di Ralph Dibney che, a causa del licenziamento per razzismo di Hartley Sawyer, si trova ora particolarmente in bilico.