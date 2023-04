The Flash, Gran Gustin aveva in mente un particolare look per il suo personaggio

Gran Gustin interpreta Barry Allen aka Flash da ormai 9 stagioni dell'omonima serie TV in onda su The CW. L'attore ha indossato la tuta del velocista DC nel 2014 e adesso Gran Gustin è pronto per appendere il costume al chiodo.

La nona stagione della serie TV ambientata nell'Arrow Universe sarà l'ultima. Ma lo showrunner Eric Wallace ha rassicurato i fan: ci sarà un lieto fine in The Flash. Inoltre, l'ultima stagione di The Flash chiude anche l'Arrow Universe in quanto, al momento, la rete The CW non comprende al suo interno altri show.

Il clima nostalgico che abbraccia una fiction prossima a chiudere i battenti spinge gli attori a raccontare piccoli aneddoti sull'inizio della loro avventura all'interno della serie TV. Stavolta è toccato a Gran Gustin che ha raccontato a TV line come avesse in mente di sfoggiare una capigliatura dorata fin dal primo episodio di The Flash per ricalcare il look biondo originario di Barry Allen nei fumetti.

Peccato che il produttore esecutivo Greg Berlanti abbia bocciato immediatamente l'idea replicando che se ne sarebbe pentito subito, oltre a rovinare i propri capelli per sempre. Così Gran Gustin ha dovuto riporre nel cassetto il sogno di interpretare l'originale Barry Allen. Ma poco importa se pensiamo che al cinema The Flash non ha mai avuto i capelli biondi!