The Flash: Grant Gustin anticipa un importante indizio per Crisi sulle Terre Infinite!

L'Arrowverse si prepara a tornare il prossimo autunno con la stagione finale di Arrow e, soprattuto, l'attesissimo crossover "Crisi sulle Terre Infinite" che coinvolgerà anche Supergirl, Legends of Tomorrow, Batgirl e soprattutto The Flash

In occasione dell'inizio delle nuove riprese di The Flash, la star dello show Grant Gustin ha pubblicato su Instagram una foto (tagliata) del copione della sesta stagione, ma nel frattempo un utente di Reddit ha notato qualcosa di molto interessante.

Negli stessi giorni, infatti, l'attore ha condiviso parte del copione in una storia di Instagram - che ora ovviamente non è più disponibile online - ma grazie all'utente Ayevera (via Heroic Hollywood) possiamo mostrarvi l'immagine in calce alla notizia.

Come fatto notare nel post, la pagina anticipa il titolo del secondo episodio della sesta stagione: "A Flash of The Lightning", evidente riferimento al capitolo dell'originale "Crisi sulle Terre Infinite" in cui Barry Allen si sacrifica per salvare l'universo dall'Anti-Monitor.

La trama effettiva del primo adattamento del crossover non è ancora stata rivelata, ma sappiamo che durerà 5 ore (una per serie) e andrà in onda dal dicembre 2019 al gennaio 2020. Lamonica Garret, interprete del villain principale The Monitor, ha recentemente condiviso un primo dietro le quinte di Crisi sulle terre infinite.