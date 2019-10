The Flash: in questa fanart, Grant Gustin diventa biondo come il Barry Allen originale

Nel corso delle varie stagioni di The Flash, il protagonista Grant Gustin ha indossato diversi costumi, più o meno fedeli alla controparte cartacea. Un dettaglio, però, non è mai stato replicato, ossia i capelli biondi del Barry Allen originale. Ma ora, un fan dello show ha provveduto a creare una fanart con una versione di Gustin biondo.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'artista digitale bobby_art si è basato su una vera foto di Grant Gustin e l'ha modificata in modo da renderla più simile ai fumetti. Inoltre, pensa che l'attore stia proprio bene con questo nuovo look. Siete d'accordo?



Intanto, la nuova stagione del supereroe scarlatto è iniziata su The CW, con tanto di omaggio al fumetto Crisi sulle Terre Infinite, evento che sta per sconvolgere anche le serie dell'Arrowverse. I primi due episodi dell'ambizioso crossover andranno in onda a dicembre e i due restanti, a gennaio.

Oltre al rimando ai comics, i fan DC hanno scoperto anche un importante easter egg nel secondo episodio, che potrebbe portare all'arrivo di nuovi personaggi.



Per saperne di più, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni su The Flash, ricordandovi che in questa stagione Barry dovrà lottare per impedire la distruzione dei multiversi e nel far questo potrebbe andare incontro alla propria morte.