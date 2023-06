The Flash, Grant Gustin ha un cameo nel film con Ezra Miller?

The Flash è arrivato al cinema e con esso la schiera di supereroi del Multiverso scatenato da Ezra Miller. Parlando del velocista DC la domanda che sorge spontanea è: sarà presente anche Barry Allen di Grant Gustin?

La risposta non piacerà di certo ai fan in quanto Grant Gustin, il Barry Allen della serie TV di THE CW The Flash, manca all'appello nel film DC. Un cameo mancato che farà sentire al pubblico ancor più la mancanza di Gustin dopo il finale della nona e ultima stagione di The Flash. Se non vedremo la tuta rossa del velocista DC, in compenso, ci sono parecchi supereroi che torneranno in the Flash tra cui il tanto atteso Batman di Michael Keaton.

Il regista di The Flash, Andy Muschietti, ha dichiarato che la lista di possibili cameo era interminabile e proprio per questo motivo è stato necessario fare una cernita dei personaggi: a ogni modo Ezra Miller non sarà l'unico velocista presente, bensì farà la sua comparsa anche il "primo" Flash (o meglio la sua versione della Golden Age) di nome Jay Garrick interpretato da Teddy Sears nella serie TV The Flash.

Le speranze di esplorare ancora l'Arrowverse non sono del tutte perdute: lo showrunner ha dichiarato di avere già dei progetti sui possibili crossover dell'Arrowverse e chissà che non possa comparire di nuovo Barry Allen di Grant Gustin.