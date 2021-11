The Flash, Grant Gustin ne è certo: 'Il crossover con Batwoman sorprenderà i fan'

La stagione 8 di The Flash sta per partire con l'evento in 5 episodi intitolato Armageddon che ci permetterà di incontrare volti già noti dell'Arrowerse e tra questi ci sarà anche la nuova Batwoman interpretata da Javicia Leslie.

Sarà la prima occasione in cui Barry Allen potrà conoscere Ryan Wilder e, a detta dell'interprete del velocista scarlatto Gran Gustin, questo incontro sarà a dir poco sorprendente.

"Senza spoilerare troppo, non sarò qualcosa di immaginabile. Il crossover con Batwoman sorprenderà i fan", ha detto Gustin a Entertainment Weekly. "Nel momento incroceranno le loro strade nello show, non sarà un tipico team di Flash e Batwoman, penso che sia tutto ciò che posso davvero dire. È stato fantastico avere Javicia sul set, è stato fantastico lavorare con lei. Abbiamo fatto amicizia anche fuori dal set. Si è allenata con mia moglie, in realtà, e siamo usciti di tanto in tanto, e mi piace davvero. Quindi, è stato bello essere sul set con lei. Ma non sarà la squadra Flash-Batwoman che la gente probabilmente si aspetta."

The Flash incontrerà anche altri supereroi nel corso di Armageddon e come anticipato dallo showrunner Eric Wallace, accadranno cose piuttosto toccanti a dei vecchi villain di The Flash.

Insomma, la stagione 8 partirà col botto. Voi siete pronti a gustarvela? Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questi nuovi episodi dello show CW.