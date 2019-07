The Flash, Grant Gustin e Eric Wallace su Crisi Sulle Terre Infinite e le sue conseguenze

Se vi stavate chiedendo quanto il prossimo crossover dell'Arrowverse possa cambiare le carte in tavola per i nostri eroi, la risposta è: più di quanto possiate immaginare. Ne parlano Grant Gustin e Eric Wallace di The Flash in un'intervista con Entertainment Weekly.

Le riprese della sesta stagione di The Flash sono appena iniziate, ma sappiamo già che saranno degli episodi ricchi eventi e sorprese, soprattutto visto l'arrivo del più ambizioso crossover realizzato finora nell'Arrowverse.

"Avvicinandosi al crossover, vedremo come l'impatto della perdita di Nora influenzerà il futuro. E scopriremo anche qualcosa di più sul titolo del famoso articolo nel giornale dal futuro, Crisis, e il perchè sia cambiata la data durante il finale della quinta stagione, se è effettivamente cambiata. Affronteremo tutto man mano che andremo verso il crossover" spiega Gustin.

Crisi sulle Terre Infinite, il crossover della durata di cinque ore che ci attende a dicembre e a gennaio, e che includerà anche le Leggende di Legends of Tomorrow, dovrebbe quindi avere enormi conseguenze sul futuro dello show.

"Abbiamo trovato dei modi nuovi e del tutto unici per rendere lo show più 'fresco' e inaspettato, e questo grazie a Crisis [il crossover]. La prossima stagione si dividerà in tal modo che ci saranno gli episodi pre-Crisis e post-Crisis. La seconda parte di stagione sarà tutta incentrata sul come affrontare le conseguenze nate dagli eventi di Crisis" racconta Wallace, il nuovo showrunner di The Flash.



La nuova stagione di The Flash andrà in onda dall'8 ottobre 2019 su The CW. Se volete vedere il servizio con le foto in esclusiva realizzato per Entertainment Weekly, cliccate sul link fonte in calce alla notizia.