The Flash: Grant Gustin indossa il costume di John Wesley Shipp in un'immagine

Grant Gustin, protagonista della serie The Flash, è stato ritratto con il costume del Flash interpretato da John Wesley Shipp in un'immagine che rende omaggio alla versione del 1990 dell'uomo più veloce al mondo. Lo show andò in onda nel 1990 e nel 1991 sul network televisivo CBS, soltanto per una stagione a causa degli ascolti.

John Wesley Shipp è apparso per la prima volta nel ruolo del padre del Barry Allen interpretato da Grant Gustin, il dottor Henry Allen, nella prima stagione dello show ma non ha debuttato nell'Arrowverse fino all'evento crossover di Elsewords.

Dopo aver interpretato The Flash nella serie del 1990, John Wesley Shipp ha ripreso il suo ruolo iconico della DC Comics al fianco di Grant Gustin e Stephen Amell in Elsewords.



L'immagine comparsa sui social è opera di BossLogic, che immagina come potrebbe essere Grant Gusti nella versione con il costume di Flash del 1990. Elsewords è il passato ma l'imminente sesta stagione di The Flash porterà all'adattamento della trama di Crisi sulle Terre Infinite, e la serie affronterà poi le conseguenze dell'evento crossover divisa in cinque parti. Con la conclusione di Arrow, The Flash diventa lo show televisivo principale targato DC Comics.

Il crossover verrà lanciato a dicembre con tre episodi, prima di concludersi con due episodi aggiuntivi a gennaio.

Grant Gustin ha rivelato come inizierà la Crisi nello show mentre qualche giorno fa sono state pubblicate le prime immagini della sesta stagione.