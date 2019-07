The Flash: Grant Gustin potrebbe indossare un nuovo costume nella sesta stagione

Continuano ad arrivare notizie sull'attesa sesta stagione della serie TV con protagonista Barry Allen, dopo aver letto del nuovo casting per The Flash, vediamo quali novità ci sono riguardo il look del personaggio di Grant Gustin.

In un post di Instagram, l'utente realworldofflash ha notato che il design della parte inferiore del costume, che si può vedere nel video, è diverso dal solito. In particolare ad essere differente è la zona della gamba e della placca che ricopre la coscia destra. Non abbiamo conferme al riguardo, dobbiamo però ammettere che nelle foto che abbiamo pubblicato su uno scontro di The Flash 6 il supereroe sembra indossare la stessa divisa.

Sicuramente scopriremo qualcosa di più nelle prossime settimane, il San Diego Comic-Con si avvicina e durante l'evento i produttori della serie potrebbero diffondere un teaser trailer, soprattutto dopo la rivelazione del finale della scorsa stagione, che ha mostrato ai fan il futuro di Barry Allen.

Ricordiamo che la data di uscita delle puntate inedite di The Flash è indicata per l'8 ottobre, potremo trovare il personaggio anche nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, ambizioso progetto che vedrà tra i suoi protagonisti proprio l'ex agente del CSI, nel cercare di porre fine alla minaccia posta dall'Anti-Monitor.

Cosa ne pensate del video? Vedete anche voi qualcosa di diverso nel costume? Fatecelo sapere con un commento!