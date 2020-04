The Flash: Grant Gustin mostra una foto inedita del costume nero di Barry

Mentre aspettiamo la messa in onda delle puntate di The Flash 6, Grant Gustin, attore protagonista dello show prodotto da The CW, ha deciso di mostrare ai fan alcune immagini di Barry Allen con un look inedito.

Potete vedere il post condiviso sulla sua pagina Instagram in calce alla notizia, la foto ha fatto subito il giro del web, diventando virale e ricevendo 14 mila commenti e più di un milione di Mi Piace. Ecco il messaggio scritto da Grant Gustin: "So che per un po' non ci saranno altre puntate di The Flash, quindi ho deciso di condividere questa foto. È stata scattata durante una prova del costume della quinta stagione, nella pausa tra la quarta e la quinta esattamente. Ho tipo 30 immagini di quella giornata, perché ero veramente entusiasta. Sono andato a Vancouver per 4 o 5 ore per provarla e poi sono tornato a casa a Los Angeles, tutto in una sola giornata. Mancava ancora il tessuto per il vestito, ecco perché è tutta nera. Dopo averla vista però ho iniziato a pensare che non sarebbe stato male avere un costume di The Flash completamente nero".

Nel frattempo i dirigenti di The CW hanno rivelato che il finale di The Flash 6 andrà in onda nella stagione successiva, diventato l'episodio di apertura delle nuove avventure di Barry Allen.