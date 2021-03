The Flash, Grant Gustin sui nuovi poteri del protagonista: 'Diventerà un po' come Spock'

Dopo aver visto la premiere di The Flash 7, scopriamo qualche dettaglio in più sulle prossime vicende della serie prodotta da The CW grazie a questa intervista al protagonista, interpretato dall'attore Grant Gustin.

Il famoso volto di Barry Allen ha discusso delle prossime vicende dello show con i giornalisti di TVLine, in particolare ha parlato dell'impatto dell'ASF, elemento che potrebbe diventare indispensabile per riuscire a superare il Mirrorverse di Eva McCulloch. Ecco il commento di Grant Gustin: "Faremo dei progressi, i nuovi poteri dell'ASF avranno un effetto interessante su Barry Allen, gli faranno perdere un po' della sua empatia e delle sue emozioni".

Continua poi: "Vedremo quello che chiamo lo Spock Flash, mi sono divertito molto ad interpretarlo. Grazie al fatto che riesce a pensare in modo molto più veloce, Barry riuscirà a tirar fuori dal Mirrorverse la maggior parte della squadra". Le parole del protagonista hanno subito fatto discutere gli appassionati, preoccupati di scoprire quale personaggio della serie di The CW sarà costretto a rimanere nel Mirrorverse. Ricordiamo che le puntate della settima stagione andranno in onda in Italia a partire dal prossimo 26 aprile, trasmesse nel catalogo di Premium Action. Infine, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di The Flash.