The Flash: Grant Gustin omaggia l'Arrowverse con un tatuaggio?

Grant Gustin, attore di Barry Allen nella serie TV The Flash, ha recentemente sfoggiato un nuovo tatuaggio che, per molti fan dell'Arrowverse, potrebbe costituire un omaggio all'universo tratto dai fumetti DC Comics e prodotto da The CW.

Gustin ha infatti pubblicato una foto su Instagram del tatuaggio appena fatto - e che, a quanto pare, necessita di ulteriore lavoro in sessioni successive. A quanto pare, il tatoo è stato realizzato insieme a sua moglie, dal momento che si sono tatuati le iniziali del loro rispettivo consorte sull'avambraccio. La particolarità è che le lettere sono attraversate da una freccia che si completa unendo i due tatuaggi.

Per alcuni questa scelta richiama proprio l'Arrowverse: Grant Gustin compare, infatti, in tutte le serie di questo universo, ed è protagonista in The Flash, ma è pur vero che il suo debutto nei panni di Barry Allen avviene nella terza stagione di Arrow. Dettaglio simpatico, inoltre, il fatto che Stephen Amell (attore di Oliver Queen in Arrow) ha commentato dicendo: "Davvero figo il fatto che sia proprio una freccia a tenervi uniti".

Che Gustin abbia voluto omaggiare le serie che l'hanno reso famoso (ricordiamo, però, che il suo ingresso nella TV che conta era già avvenuto con Glee), cosa ne pensate del tatuaggio dell'attore? Anche voi ci avete visto un riferimento all'Arrowverse?