The Flash: Grant Gustin si prende una pausa dai social

Grant Gustin, che in The Flash interpreta il supereroe dalla velocità supersonica e ne è il protagonista, ha annunciato che ha deciso di prendersi una pausa dai social.

La notizia arriva a pochi mesi di distanza dalla messa in onda della sesta stagione dello show su The CW, che ricordiamo essere previsto per l’8 ottobre 2019. Purtroppo, l’account Instagram dell’attore non sarà più una fonte di anticipazioni e curiosità sulla serie, come quando ha condiviso una foto del copione. Grant Gustin ha pubblicato una Instagram story in cui ha reso nota la sua decisione. Non si sa quanto durerà questa pausa, ma l’attore ha specificato che “non ci sono ragioni particolari” ma che crede sia giunto il tempo di concedersi un lungo periodo di break.



Dalle prime notizie circolate sulla sesta stagione di The Flash, sappiamo che saranno presenti due villain e che “verrà divisa come se fosse una graphic novel”, approfittando dell’interruzione dovuta all’evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che rappresenterà un punto di svolta e dunque nella seconda parte dello show verranno affrontate le conseguenze di quanto accadrà durante la Crisi.

In questi giorni è stata anche diffusa una scena tagliata da Elseworlds, l’evento dello scorso anno. Si tratta di una gara di velocità tra Superman e Flash, che propone un’ulteriore variante di un momento già proposto in passato nell’Arrowverse.