The Flash, Grant Gustin sarà presto papà: l'annuncio della star sui social

A poche settimane dal debutto della stagione 7 di The Flash, e a pochi giorni dalla pubblicazione del poster ufficiale della serie The CW, arriva un'importante novità per il protagonista dello show: tra pochi mesi Grant Gustin diventerà infatti papà. Lo ha annunciato lo stesso attore con una foto su Instagram.

Nello scatto, visibile anche in calce alla notizia, Grant Gustin è in posa insieme alla moglie LA Thoma, che mostra una foto dell'ecografia, e ai suoi tre cani. La didascalia recita: "Siamo incredibilmente emozionati. E come ha notato LA, ovviamente lo sono anche i cani."

L'interprete di Barry Allen / The Flash e LA Thoma si sono sposati nel 2018, e sempre su Instagram lo scorso dicembre, in occasione del secondo anniversario di matrimonio, Grant Gustin aveva scritto un tenero post dedicato alla moglie.

La produzione della settima stagione di The Flash, come per molti altri show, era rimasta bloccata per mesi a causa del lockdown e della pandemia. Anche le trattative e le discussioni sul futuro della serie hanno fatto registrare una lunga fase di stallo, ma all'inizio di febbraio è attivato il sospirato rinnovo per l'ottava stagione.

In attesa del 2 marzo, giorno della premiere della nuova stagione, puoi dare un'occhiata al trailer della stagione 7 di The Flash.