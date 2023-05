The Flash, Grant Gustin racconta: 'Ecco come ho rubato l'anello di Flash dal set'

La prossima settimana The Flash dirà addio ai suoi fan con la messa in onda su The CW dell'ultimo episodio della nona stagione, che chiuderà di fatto lo show anche se non smantellerà l'Arrowverse, come dichiarato da Eric Wallace. Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly, Grant Gustin ha raccontato come ha rubato l'anello di Flash dal set.

Per un'intervista a Entertainment Weekly, Gustin ha ricreato la scena in cui ruba l'anello con il fulmine inciso durante degli scatti pubblicitari dell'ultima stagione di The Flash. "Sapevo che avrei tenuto una cosa, ma non sapevo che sarebbe stato l'anello", ha raccontato. "Proprio mentre stavamo finendo, ho pensato: 'Questo resterà nella mia tasca'. Ora è in un cassetto a casa con tutti i miei gioielli. In realtà l'ho indossato l'altro giorno". Gustin ha anche rivelato che ha difficoltà a infilare e sfilare l'anello rubato a causa delle sue "nocche grasse e dita magre".

Nella stessa intervista, Gustin ha parlato della fine di The Flash dopo nove stagioni, una decisione che condivide pienamente. Sebbene la star abbia riconosciuto che molti fan erano desiderosi che la serie continuasse, per lui era giusto concludere la serie 10 anni dopo il suo debutto nel 2013. Gustin ha anche affermato che eventuali stagioni aggiuntive di The Flash avrebbero avuto poco da raccontare. "Avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare, i personaggi erano in una buona posizione e avevamo raggiunto il punto in cui concludere le loro storie", ha spiegato.

Su queste pagine trovate il trailer dell'ultimo episodio di The Flash, che andrà in onda mercoledì 24 maggio su The CW.

Allo stesso tempo, Gustin rimane aperto alla possibilità di indossare nuovamente il costume rosso e oro di Barry Allen in futuro. Lo aveva detto in una precedente intervista, sottolineando però che il progetto in questione dovrebbe essere adeguatamente allettante. "Al momento, ovviamente, non riesco a pensare a una cosa del genere", aveva dichiarato Gustin. "Ma se qualcuno mi chiamasse oggi o domani e mi dicesse: 'Ehi, abbiamo questa fantastica idea per Flash', ovviamente ascolterei l'idea".