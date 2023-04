The Flash, Grant Gustin sul ritorno di Stephen Amell: 'Non pensavo fosse possibile'

L'episodio della nona e ultima stagione di The Flash che andrà questa settimana su The CW non sarà un episodio qualunque, perché vedrà il tanto atteso e annunciato ritorno di Stephen Amell nei panni di Green Arrow. Il momento è stato fortemente voluto dall'attore protagonista, Grant Gustin, per dare un senso di chiusura definitiva all'Arrowverse.

L'episodio "It's My Party And I'll Die If I Want To" vedrà non solo il ritorno di Keiynan Lonsdale nei panni di Wally West/Kid Flash, Sendhil Ramamurthy nei panni di Ramsey Rosso/Bloodwork e David Ramsey nei panni di John Diggle, ma anche il ritorno di Stephen Amell nei panni di Oliver Queen/Freccia Verde, quest'ultimo visto l'ultima volta durante l'evento crossover "Crisi sulle Terre Infinite", quando Oliver si è sacrificato per salvare il Multiverso. Con tutti i ritorni previsti nell'episodio, il ricongiungimento tra Barry e Oliver potrebbe essere quello più atteso dai fan, ma secondo la star della serie Grant Gustin, non pensava sarebbe stato possibile realizzarlo.

Parlando con TVLine, Gustin ha raccontato che il ritorno di Amell nei panni di Oliver Queen non era nella sua "lista dei desideri" per la stagione finale di The Flash, perché non pensava che fosse una cosa possibile, e che non sapeva nemmeno cosa aspettarsi per la stagione finale. Già il trailer del nono episodio di The Flash aveva anticipato la reunion.

"Non pensavo che fosse in discussione, onestamente", ha detto Gustin. "Quindi, no, voglio dire, non sapevo cosa aspettarmi. Mi sono reso conto che, nel corso della stagione, probabilmente non ho passato molto tempo a pensare a come sarebbe finita nel corso degli anni, perché si va avanti e si va avanti e si pensa solo che continuerà ad andare avanti e non si pensa mai a come finirà. Quindi, anche mentre stavamo realizzando la stagione, non sapevo cosa ci fosse in serbo negli ultimi due episodi fino a quando non ho ricevuto i copioni. Ho smesso di fare domande molto tempo fa e mi sono limitato a leggere i copioni man mano che li ricevevo e a lasciarmi sorprendere".