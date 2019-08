The Flash: Grant Gustin rivela come inizierà la Crisi nello show

Anche se Grant Gustin ha preso una pausa dai social a tempo indeterminato e non fornirà anticipazioni di prima mano sulla prossima stagione di The Flash dalla sua pagina Instagram, l'attore ha parlato di come l'evento Crisis on Infinite Earths inizierà nello show di cui è protagonista.

Nel corso del Comic-con di San Diego, infatti, l'attore ha concesso un'intervista a Comicbook.com in cui ha dato qualche anticipazione su cosa accadrà nella premiere della sesta stagione, di cui vi ricordiamo che sono state pubblicate le prime immagini ufficiali.



"Non posso rivelare troppo perché non ho ancora letto quello che succederà", ha ammesso Grant Gustin. "Però mi hanno fatto un mucchio di anticipazioni su cosa ci sarà. Alla fine del primo episodio comparire The Monitor e afferma che l'universo è in pericolo e che per poterlo salvare è necessario che Barry Allen muoia". L'attore ha poi spiegato che "Barry Allen non è a conoscenza dell'accordo fatto tra Oliver Queen e The Monitor, quindi qualcuno dovrà morire".



L'evento sulla Crisi è molto atteso dai fan ed è stato fatto pregustare ai fan fin dal debutto della serie nel 2014, dove compare un quotidiano proveniente dal futuro in cui si parla per l'appunto di Crisi. Ora il disastro è inevitabile e vedremo la sua costruzione fin dall'otto ottobre, giorno di debutto della sesta stagione di The Flash.