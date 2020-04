The Flash: Grant Gustin rivela un suo grande timore prima di diventare Barry Allen

Dopo sei stagioni, è difficile immaginare un attore diverso da Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen in The Flash. Eppure è lui stesso a rivelarci che, all'epoca del provino, era convinto di non avere alcuna speranza di ottenere la parte nella serie targata The CW.

L'attore ha partecipato recentemente al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, rivelando tra le altre cose anche qual è secondo lui la migliore scena di The Flash. Ha parlato anche del suo stato d'animo alla vigilia del provino per la parte di Barry Allen.

"Non volevo andarci, perché ero convinto che non avrei mai ottenuto la parte ed ero molto ansioso per l'audizione. Sai, non volevo perdere il mio tempo o farlo perdere a loro" ha raccontato Grant Gustin, spiegando che era preoccupato anche per l'età che avrebbe dovuto avere il personaggio. "Io avevo 23 anni e ne dimostravo 19. Lui doveva andare da circa 25 a poco più di 30 anni e, ripeto, non volevo andare al provino, perché mi sembrava così irrazionale pensare di potercela fare."

Evidentemente si sbagliava, ma per fortuna non ha rinunciato a fare un tentativo. Nel corso del podcast, Gustin ha poi raccontato di essere spesso costretto a combattere con la sua ansia, e con la sensazione di non meritare ciò che ha ottenuto o di non lavorare abbastanza per giustificarlo.

"Penso sia una cosa in cui ho davvero delle difficoltà, ne parlavo recentemente con mia moglie, e anche con mia madre ho avuto spesso conversazioni del genere. È stata lei a farmi notare che soffro della sindrome dell'impostore. Non credo di meritare mai ciò che ottengo, penso di non esserne degno o di non aver lavorato abbastanza duramente per farlo, o che qualcun altro abbia lavorato di più o sia più talentuoso" ha ammesso.

Come molte altre produzioni, costrette a rivedere i piani dalla pandemia di coronavirus, The Flash 6 si concluderà in anticipo, con l'episodio 19 che si preannuncia spettacolare.