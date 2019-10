The Flash, per Grant Gustin Rosso è il villain 'più spaventoso' della serie

Nei primi tre episodi andati in onda della sesta stagione di The Flash abbiamo visto solo l'inizio della storia di origine del Dr. Ramsey Rosso, il villain interpretato da Sendhil Ramamurthy, e parlando con TV Guide Grant Gustin ha svelato cosa ci aspetta dall'evoluzione del personaggio.

"Penso che, almeno per Barry, faccia appello al suo cuore in un modo che i precedenti villani non hanno mai fatto" ha detto Gustin durante l'intervista. "Anche solo la sua natura di villain, quali sono i suoi poteri, è molto diversa da ogni altro cattivo che abbiamo incontrato finora nello show... È più adulto nel modo in cui è gestito. In un certo senso è più spaventoso."

Ha poi parlato di Rosso anche lo stesso Ramamurthy: "È il cattivo, ma viene da un bel posto. Non credo sia lì per fare cose malvagie o fare del male alle persone. Penso che la sua motivazione principale derivi dall'auto-conservazione. Quello che vede come logico e ragionevole si perde un po' una volta che la sua vita è in pericolo. Dal suo punti di vista, sta mettendo da parte tutto il resto per arrivare dove vuole arrivare, ma se lo guardi dall'esterno è tutto molto incasinato."

Intitolato "There Will Be Blood", l'episodio 6x04 di The Flash andrà in onda su The CW il prossimo 29 ottobre. Per altre notizie sull'Arrowverse vi rimandiamo al nuovo promo di The Flash e alla prima immagine di Crisi sulle Terre Infinite.