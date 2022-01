The Flash, Grant Gustin in trattative per tornare con una nona stagione!

Secondo Deadline, il protagonista della serie The CW The Flash, Grant Gustin, è in trattative per firmare un nuovo contratto per tornare nei panny di Barry Allen in un’eventuale nona stagione che non è ancora ufficiale, ma potrebbe accadere presto se l'accordo si farà.

Attualmente l’ottava stagione di The Flash sta andando in onda su The CW ed èiniziata con l'evento Armageddon. Diversi membri del cast hanno recentemente lasciato la serie, il che ha portato i fan a chiedersi quanto durerà lo show specialmente con la potenziale vendita di The CW alle porte.

Ma un altro grosso problema riguarda proprio il contratto di Gustin che scade con l’ottava stagione. Secondo TV Line, l’attore firmerà un nuovo contratto di un anno, che porterà quindi alla nona ed ultima stagione della serie. Deadline riporta inoltre che Gustin ha rifiutato un contratto pluriennale ma riceverà comunque un aumento significativo, guadagnando $ 20.000 per episodio per un totale di 15 episodi.

Con la firma di Gustin, The Flash dovrebbe essere rinnovato per la nona stagione e diventare così la serie Arrowverse più longeva, superando Arrow, che ha terminato la sua corsa dopo otto stagioni. Al termine della settima stagione l'attore ha ammesso:

"Potrei non avere mai più un lavoro così bello, guardato da così tante persone, quindi non lo darò per scontato", ha detto a ET. "Sette stagioni sono tante, ma penso che sarebbe fantastico se potessimo continuare."

La serie riprenderà con la sua ottava stagione il 9 marzo su The CW, non perdetevi il trailer di The Flash 8 e fateci sapere nei commenti se vorreste vedere una nona stagione.