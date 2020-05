The Flash: Grant Gustin vuole assolutamente indossare un oggetto classico, ecco quale

Come sappiamo, la sesta stagione di The Flash si concluderà prima del previsto a causa della pandemia di coronavirus che ha bloccato tutte le produzioni a Hollywood e nel resto del mondo, ma Grant Gustin ne ha approfittato per parlare di alcune novità che vedremo nelle prossime stagioni della serie e di alcuni suoi desideri ancora irrealizzati...

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, il protagonista assoluto dello show ha parlato anche del look del personaggio, il quale nel corso di queste stagioni non è sempre stato assolutamente fedele alla sua controparte cartacea dei fumetti della DC Comics. Nell'ultima configurazione del costume che abbiamo visto nelle ultime due stagioni, sono stati aggiunti sempre più rifiniture dorate a Flash, rendendolo il più vicino ai fumetti finora.

Tuttavia, c'è un ulteriore dettaglio che Gustin aggiungerebbe se ne avesse l'opportunità: "Gli stivali d'oro. Abbiamo quei fulmini in cima agli stivali rossi, ma quelli sono le uniche cose che mi mancano di indossare per essere totalmente uguale alla versione a fumetti, più o meno. Il costume che utilizziamo in questo momento essenzialmente, ma con in più gli stivali dello stesso colore della cintura e poi mi sentirei apposto, sentirei che ci siamo".

La stagione attuale si concluderà con il 19esimo episodio, prima del previsto a causa della pandemia, e Gustin ha già spiegato che non tutte le storyline troveranno la giusta conclusione. "Di solito terminiamo la stagione con i giusti elementi di sorpresa che tengono il pubblico in apnea in attesa della stagione successiva, ma un sacco di risposte, più del normale, verranno lasciate senza risposta [...] le cose si svilupperanno parecchio sia nell'episodio 6x18 che nel finale, la 6x19, ma non riusciremo a risolvere quanto ci sarebbe piaciuto".