The Flash, Grant Gustin vuole interpretare un altro supereroe in futuro: 'Mi piace l'idea'

Le riprese di The Flash 7 sono iniziate, e sebbene Grant Gustin continui a trovarsi bene nel costume rosso del velocista DC, non esclude un ulteriore ruolo da supereroe in futuro.

"La gente pensa che non rifarei mai qualcosa di simile a The Flash, ma in realtà sarei disponibile. Mi piacerebbe interpretare un altro supereroe, se avessi la possibilità di partecipare a qualcosa di simile o ad un altro progetto di genere. Sono sempre stato attirato dallo sci-fi e dal mondo dei generi specifici. Forse il mio ruolo mi aiuterà ad aprire quelle porte, e l'idea mi piace molto", ha rivelato l'attore a Backstage.

Del resto il suo curriculum non mente, con sette stagioni di The Flash all'attivo e le partecipazioni ai crossover potrebbe tranquillamente proporsi per qualsiasi ruolo da supereroe DC o Marvel. Persino Chris Evans ha interpretato Torcia Umana ne I Fantastici 4 prima di diventare Captain America, per cui Gustin non sarebbe il primo attore ad entrare in due cinecomics diversi.

La star The CW ha comunque anche altri piani in serbo: "Ancora non ho fatto il mio debutto a Broadway, ed è qualcosa di davvero importante per me, mi piacerebbe farlo. Voglio tornare di nuovo sul palco: non c'è niente come quell'istantanea soddisfazione che si riceve stando sul palco e come quell'emozione che senti quando ti esibisci di fronte al pubblico dal vivo".

Potrebbe unire l'utile al dilettevole ed interpretare un supereroe a teatro! Cosa ne pensate? Quale personaggio dei fumetti sarebbe perfetto per lui? Rimanendo ancorati al presente, ecco tutto ciò che sappiamo su The Flash 7.