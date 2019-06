The Flash: Harley Sawyer è pronto per una relazione romantica nella sesta stagione

Ralph Dibny è stato introdotto nella quarta stagione di The Flash e da allora si è affermato come uno dei personaggi più rilevanti della serie targata The CW. Arrivati alla sesta stagione, però, il suo interprete Hartley Sawyer ha in mente una precisa evoluzione per il suo personaggio.

"Credo che ora sia pronto per una relazione seria," ha detto Sawyer in una recente intervista con Hollywood Life. "Se Ralph continuerà a stare in giro a lungo, tutte le strade portano a quello, eventualmente, e credo che il prossimo anno lo vedremo esplorare questa direzione. Questa è la mia speranza e anche il mio presentimento."

L'unica relazione a cui possiamo pensare in questo momento è quella con Sue, la moglie del personaggio nei fumetti originali, anche perché sul finale della quinta stagione Ralph ha aperto un file di un caso nominato Dearbon, il cognome da nubile di Sue. Il possibile arrivo del personaggio nella nuova stagione non è ancora stato confermato, ma lo stesso Sawyer il mese scorso ha rimarcato le potenzialità di una storyline basata sulla relazione tra i due.

Per il momento l'unica certezza sulla sesta stagione di The Flash è l'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite, primo adattamento live-action di una delle storie più apprezzate dei fumetti DC che ovviamente coinvolgerà tutto l'Arrowverse.