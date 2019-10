The Flash: Harrison Wells è il protagonista del nuovo promo della serie

Abbiamo visto le foto del quarto episodio di The Flash, adesso il network televisivo The CW ha condiviso sul suo canale di Youtube un promo inedito per la prossima puntata, che ci mostra la nuova versione del personaggio interpretato da Tom Cavanagh.

Intitolata "Dead Man Running", la scena si apre con Cisco e il personaggio con il volto di Candice Patton alla ricerca della nuova versione di Harrison Wells. Di fronte alla sua particolare arrivo rimangono senza parole, inoltre scopriamo che lo scienziato degli STAR Lab era alla ricerca di Iris West-Allen, ma, come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, l'incontro non è finito nel migliore dei modi per il personaggio che farà la sua comparsa anche nell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite nel ruolo di Pariah.

La sesta stagione della serie incentrata sulle avventure del supereroe DC è iniziata da poco, ma la posta in gioco per Barry Allen è altissima: dovrà infatti salvare non solo i vari universi paralleli, ma anche la sua stessa vita, messa a rischio dalla prossima sfida contro l'Anti-Monitor. Come potete leggere dall'intervista a Hartley Sawyer di The Flash, le prossime puntate saranno fondamentali per il futuro del gruppo guidato dal celebre supereroe.

Non resta che aspettare per scoprire quali saranno le sfide future che Barry Allen dovrà superare.