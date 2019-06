The Flash: Hartley Sawyer pubblica su Instagram un'esilarante foto della sesta stagione

Nuove notize per Ralph Dibny: dopo che l'attore aveva dichiarato che il suo personaggio in The Flash era pronto ad una relazione sentimentale, Hartley Sawyer pubblica una foto molto particolare presa dal set della serie tv, quasi a voler smentire le parole pronunciate ai microfoni di Hollywood Life.

Mentre continuano le indiscrezioni sui nuovi personaggi in The Flash 6, ci toccherà aspettare fino al prossimo ottobre per poter vedere le avventure inedite del supereroe di casa The CW.

Nel frattempo gli attori di The Flash continuano con le interviste e le apparizioni pubblicitarie: tra di loro è particolarmente impegnato Hartley Sawyer, interprete di Ralph Dibny, personaggio comparso nella quarta stagione della serie tv e diventato subito uno dei beniamini dei fan.

Siamo sicuri che il carattere dell'attore, sempre pronto a scherzare e a non prendersi troppo sul serio, abbia contribuito a conquistare i cuori di tutti gli appassionati della serie tv, come si vede nella copertina della rivista GQ dedicata proprio a Elongated Man.

La foto ritrae l'attore con indosso l'attillata tutina usata per girare gli episodi dello show, prima però dell'aggiunta di tutti gli effetti speciali di post processing. Hartley l'ha condivisa sul suo account ufficiale di Instagram, scherzando che quella sarà l'immagine ufficiale della sesta stagione per il suo personaggio.

Se siete curiosi di vedere la foto diventata virale sui social, vi basterà dare un'occhiata in calce alla notizia!