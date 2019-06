The Flash, Hartley Sawyer rivela il suo team-up dei sogni

Ralph Dinby, o meglio, Hartley Sawyer sa perfettamente con chi vorrebbe conividere lo schermo nel prossimo evento crossover targato DCTV.

Manca ancora un pò alla prossima riunione di supereroi del Berlantiverse, e tutti abbiamo delle preferenze sui personaggi che vorremmo vedere interagire in questa occasione, attori inclusi.

Hartley Sawyer, l'interprete di Ralph Dinby in The Flash, non è da meno, così come la sua idea: "Ci sono un paio di accoppiate che sarebbero davvero divertenti. Insomma, è ovvio che non accadrà mai, ma mi piacerebbe vedere Ralph e Superman in un viaggio in macchina, magari uno della durata di quattro o cinque ore. Chissà dove andrebbero, o di cosa parlerebbero..."

Effettivamente, le probabilità che ciò accada non sono molto alte, ma chi può saperlo.

"Oppure Batwoman... Sarebbe fantastico vedere interagire questi due [Kate e Ralph] personaggi. C'è una tale giustapposizione tra di loro, che se ne traessimo vantaggio, secondo me verrebbe fuori qualcosa di davvero interessante."

Ma che si realizzino o meno i desideri di Hartley, non sarà difficile rendere Crisi sulle terre infinite uno degli eventi must della stagione televisiva. L'ambizioso crossover, che prende spunto dai fumetti di Wolfman e Pérez pubblicati dall'85 all'86, sarà suddiviso in ben 5 episodi, e vedrà la presenza del maggior numero di supereroi visti finora sul piccolo schermo.