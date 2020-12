The Flash: I crossover dell'Arrowverse sono nati grazie alla serie

Nonostante le riprese di The Flash 7 sono state sospese a causa di un caso di Coronavirus, i fan continuano ad aspettare con ansia le avventure di Barry Allen, che come sapete hanno avuto una influenza importante sulle vicende dell'Arrowverse.

In particolare, in molti credono che la seconda puntata della seconda stagione dello show di The CW, intitolata "Flash of Two Worlds", sia stata fondamentale per introdurre il concetto dei multiversi nelle varie serie TV prodotte dal network. Nel corso dell'episodio è apparso il personaggio di Jay Garrick, considerato il Flash di Earth-2, dando il via quindi alla presenza di diverse dimensioni in cui sono attivi i vari supereroi dei fumetti della DC. Il successo ottenuto dallo show ha portato alla creazione dell'Arrowverse, in cui sono presenti diverse puntate dedicate allo scontro dei vari protagonisti con avversari che minacciano la distruzione delle varie realtà.

Ovviamente l'idea di introdurre versioni alternative dei protagonisti di una serie non è stata introdotta per la prima volta da The Flash, per esempio puntate di questo tipo erano già presenti in Star Trek, ma la fortuna dell'Arrowverse è stata causata principalmente dall'idea di far incontrare personaggi già conosciuti dagli appassionati di fumetti. Rimaniamo in attesa di scoprire qualche dettaglio della settima stagione, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di The Flash.