The Flash, ecco quale era l'idea iniziale per l'episodio Kiss Kiss Breach Breach

Durante il DC FanDome lo showrunner di The Flash Eric Wallace, ha condiviso quella che era la sua idea originale per l'episodio in bianco e nero della sesta stagione "Kiss Kiss Breach Breach".

Si trattava di uno degli episodi più attesi e particolari per la serie dell'Arrowverse ma, nessuno poteva immaginare l'incredibile sforzo che vi si nascondeva prima della diffusione del DvD contenente scene inedite e dietro le quinte della sesta stagione di The Flash.

"Oh, è una storia da film noir. E ho sempre voluto che fosse in bianco e nero. É stato davvero fantastico realizzare un episodio come questo con il regista Menhaj Huda. Tutto è partito da un'idea che sarebbe stata difficile da concretizzare. Con le produzioni in bianco e nero ci sono diversi rischi che si possono correre, in primis la diversa rappresentazione delle vibrazioni. É stata una vera propria sfida" ha detto Wallace.

Ha poi aggiunto: "Quando Menhaj ha realizzato questo episodio mi è venuto subito in mente che tutta la portentosa produzione doveva essere inserita in un'edizione speciale per far comprendere al pubblico questa visione da film noir, tutto in bianco e nero. Eccezionale".

Come abbiamo avuto modo di vedere dal poster promozionale di The Flash ci sarà l'atteso ritorno di un personaggio. Stiamo parlando di Iris West-Allen e in molti si domandano quale sarà il suo destino in questa settima stagione.