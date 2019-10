The Flash: un'immagine paragona il diverso look di Grant Gustin nella sesta stagione

Una nuova immagine comparsa su Instagram paragona il vecchio look di The Flash con quello che vedremo nella sesta stagione dello show, con protagonista Grant Gustin. Nelle prime cinque stagioni, Gustin ha indossato diversi costumi e ovviamente non tutti i fan sono stati accontentati. Il look precedente, in particolare, è stato spesso contestato.

Per la sesta stagione il team creativo ha lavorato su un nuovo look per Grant Gustin, alcune più evidenti altre molto meno.

Su Instagram è stata svelata una nuova foto che consente ai fan di confrontare i costumi della quinta e della sesta stagione indossati da Grant Gustin.

Nel frattempo negli Stati Uniti proseguono gli episodi della sesta stagione, che arriverà in Italia solamente nel 2020.



La sinossi del prossimo episodio racconta che Barry Allen, alla notizia della sua imminente scomparsa, lotta per combattere e sconfiggere il suo destino. Nel frattempo la carriera di Cecile come D.A. è in conflitto con la sua identità quando il suo percorso s'incrocia con quello di un metaumano. Chris Peppe ha diretto l'episodio scritto da Sam Chalsen e Jeff Hersh.

Il cast di The Flash comprende Grant Gustin con Candice Patton, Danielle Panabaker e Carlos Valdes.

Nel frattempo abbiamo scoperto qualcosa in più sul villain Bloodwork, con lo showrunner che ha annunciato un importante colpo di scena per questa sesta stagione dello show.