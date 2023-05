The Flash 9: ecco le immagini del finale della serie con l'addio di Grant Gustin

Il gran finale di The Flash andrà in onda domani sulle reti di The CW ma intanto possiamo dare una prima occhiata all'episodio conclusivo della serie, A New World, Part Four, con le immagini ufficiali pubblicate sui canali social del network e poi ricondivise dai numerosissimi fan dello show che ha visto Grant Gustin interpretare Flash per 10 anni.

Nelle immagini vediamo non solo il Team Flash, ma anche il Team Reverse Flash, pronti alla sfida definitiva per l'esistenza dell'universo stesso. Potete visualizzarle nel post in calce a questa news.

In questo ultimo episodio in assoluto, Barry (Gustin) avrà bisogno del Team Flash e di altri alleati al suo fianco per un ultimo scontro con l'Eobard Thawne di Tom Cavanagh, alias Reverse-Flash, che ha portato con sé un "Team Reverse-Flash" per aiutare a cancellare Barry dall'esistenza per sempre.

Dopo aver sconfitto Reverse Flash una volta per tutte, la Stagione 9, composta da 13 episodi, ha ripreso la narrazione una settimana dopo la loro epica battaglia e Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West-Allen (Candice Patton) si sono riavvicinati e sono diventati più uniti che mai.

Ma quando un gruppo letale di Rogues scende a Central City guidato da una nuova potente minaccia, The Flash e la sua squadra - Caitlin Snow (Panabaker), la meta-empatica Cecile Horton (Danielle Nicolet), la meta Allegra Garcia (Kayla Compton), il brillante tecnico Chester P. Runk (Brandon McKnight) e il ladro di criogenia Mark Blaine (Jon Cor) - dovranno ancora una volta sfidare le probabilità per salvare la situazione.

Ma mentre i Rogues verranno sconfitti, un nuovo, letale avversario apparirà per sfidare Barry Allen. E nella loro più grande battaglia, Barry e il Team Flash saranno spinti al limite per salvare Central City un'ultima volta.

Nel corso di una recente intervista, Grant Gustin ha raccontato di quando rubò l'anello di Flash dal set portandoselo a casa come trofeo.

L'ultimo episodio in assoluto di The Flash andrà in onda domani, 24 maggio 2023, dopo un'avventura epica ed emozionante durata 10 anni. In Italia la nona e ultima stagione di The Flash è ancora inedita, ma dovrebbe debuttare come sempre su Italia 1.