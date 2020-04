The Flash: In Liberation Barry ed Iris sono alle prese con problemi di coppia

Nei giorni scorsi lo showrunner di The Flash aveva parlato della nuova puntata, in particolare anticipando alcuni problemi che la coppia Barry Allen/Iris West avrebbe dovuto affrontare. Ecco cosa svela la sinossi ufficiale della puntata.

Le difficoltà tra i due erano evidenti già da tempo, in particolare dopo gli eventi degli ultimi episodi e la fuga di Iris dal Mirror Universe ha reso ormai inevitabile una resa dei conti tra i due. La sinossi ufficiale condivisa da The CW anticipa questo: "Ci saranno dei cambiamenti importanti per Barry ed Iris - Dopo gli ultimi eventi Barry inizia a pensare al suo rapporto con la moglie Iris. Eva fa una mossa più audace". La puntata è stata diretta da Jeff Byrd, mentre la sceneggiatura è opera di Jonathan Butler e Gabriel Garza.

Il prossimo 21 aprile andrà in onda la puntata inedita, scopriremo quindi quale sarà il futuro della coppia, anche se sono in molti a credere che difficilmente i due decideranno di divorziare, in particolare dopo tutte le sfide che sono riusciti a superare insieme. Nell'attesa vi segnaliamo questa foto inedita del costume di The Flash, che ha mostrato ai numerosi fan del supereroe DC come sarebbe il suo look in versione alternativa completamente nera.