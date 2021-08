The Flash: l'incredibile allenamento di Grant Gustin

Con la serie Arrow giunta al termine, The Flash è attualmente lo show più longevo dell'universo narrativo conosciuto come Arrowverse di The CW, e continuerà a esserlo ancora per un po' di tempo visto che alcune serie termineranno tra poco.

Sappiamo, infatti, che Supergirl finirà con la stagione 6, mentre il prodotto incentrato su Barry Allen sta vivendo un ottimo momento di popolarità tramite la sua settima stagione, attualmente in onda. Abbiamo già osservato come nella seconda puntata di The Flash 7 sia tornato un personaggio della prima stagione, ma oggi vogliamo parlare della produzione della serie con Grant Gustin come protagonista, per chiederci come l'attore si sia preparato per interpretare l'amato supereroe DC.

Interpretare il ruolo del protagonista in The Flash, infatti, richiede alla star Grant Gustin di rimanere costantemente in forma per seguire il ruolo da supereroe. In un'intervista con la DC Comics, Gustin ha dichiarato:

"Corro molto. Faccio un sacco di trazioni e flessioni mentre sono al lavoro. A volte salgo anche su un tapis roulant di fronte a un green screen. In ogni caso mi alleno per circa 10-14 ore al giorno ogni singolo giorno. Non ho ancora avuto un giorno libero per staccarmi dalla produzione."

Gustin ha approfondito questo aspetto anche in un'altra intervista separata con The Christian Science Monitor, aggiungendo che il suo background come ballerino ha aiutato a migliorare la sua interpretazione:

"Non corro come nessun tipo di atleta. Ho smesso di fare qualsiasi sport organizzato a 10 anni e ho iniziato a ballare. Sono atletico ma in modo ballerino".

Attualmente, comunque, è in produzione l'ottava stagione che si aprirà con un evento speciale suddiviso in 5 episodi. In ogni caso, è sicuro che Gustin vi sarà per tutta l'ottava stagione, ma probabilmente lascerà lo show al suo termine. L'informazione è arrivata recentemente dal noto insider Daniel Richtman. Se fosse confermato ci saranno altre stagioni dello show? Vedremo forse l'apparizione delle Lanterne di Green Lantern, la serie tv di HBO Max? Al momento è difficile da dire, anche perché l'annuncio di una stagione 8 è arrivato appena qualche mese fa.