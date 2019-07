The Flash: iniziano le riprese della sesta stagione

Continua la promozione per la sesta stagione della serie TV del network The CW: stavolta ci pensa Hartley Sawyer che, dopo averci mostrato la primafoto sul set di The Flash, ha deciso di accontentare i fan tornando a parlare della nuova stagione in arrivo.

Come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, l'attore interprete di Elongated Man ha appena annunciato l'inizio delle riprese degli episodi inediti delle avventure di Barry Allen. Come sappiamo le puntate saranno girate a Vancouver, cittadina canadese presente in tutte le serie TV del canale The CW. Per quanto riguarda la trama, attualmente non si hanno notizie certe sul prossimo villain che Barry Allen dovrà affrontare, i due nomi più gettonati tra i fan sono quelli di Red Death e di Mirror Master.

Non sappiamo inoltre quale sarà il ruolo di The Flash nell'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, né come questo si andrà a legare con gli avvenimenti della nuova stagione. Se siete curiosi di conoscere in che condizione sono rimaste le varie "Terre" dell'Arrowverse ecco un nostro recap sui mondi dell'universo condiviso di casa DC Comics.

La data di uscita per la sesta stagione è fissata per l'8 ottobre, nel frattempo andate a leggere le indiscrezioni su un nuovo membro del team di The Flash.