The Flash: L'interprete di Firestorm vorrebbe tornare nella serie

Oltre a questa intervista allo showrunner di The Flash sul ritorno di Ezra Miller, vi segnaliamo alcune dichiarazioni fatte da Robbie Amell, che i fan della serie prodotta da The CW hanno visto nella parte di Firestorm.

L'attore, presente nel cast di "Upload", ha fatto la sua prima comparsa nel corso delle prime puntate dello show, fino al suo sacrificio nel corso della premiere della seconda stagione. Parlando con i giornalisti di CBR, Robbie Amell, parente della star di Arrow, ha discusso della sua esperienza nel girare gli episodi di The Flash: "Devo tantissimo a Greg Berlanti e all'Arrowverse, mi sono divertito molto a recitare nella mia parte. Sono veramente orgoglioso di mio cugino, penso che abbia fatto qualcosa di magnifico. So che gli manca molto, però è stato il momento migliore per chiudere la sua storia. Vuoi sempre finire al meglio".

Infine ha anche rivelato se sarebbe felice di ritornare nella parte di Firestorm: "Mi piacerebbe ritornare, ma ci sono molte persone fantastiche che lavorano sulla serie, per questo non vorrei fare la parte di quello che ricompare per un paio di puntate e ruba la scena a persone che se lo meritano di più".