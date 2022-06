The Flash: l'interprete di Iris West-Allen, Candice Patton, firma per la stagione 9!

Mentre attendiamo il finale di stagione di The Flash 8, riceviamo informazioni sul nono capitolo dello show, che segnerà la conclusione della serie dell'Arrowverse. Secondo le ultime notizie Candice Patton, interprete di Iris, ha appena firmato per apparire nella stagione finale di The Flash.

Patton ha dunque deciso di continuare la sua avventura in quella che è la serie più longeva dell'Arrowverse dopo che le sue recenti dichiarazioni avevano lasciato tutti col fiato sospeso. Ad Aprile, infatti, non aveva dato certezze su un futuro, e aveva condiviso un video in cui si toglieva il trucco con la didascalia "THAT'S A WRAP ON IRIS WEST-ALLEN". Una clip successiva invece la mostrava mentre chiudeva la porta della sua roulotte, che aveva la targhetta con il nome "Iris" sulla porta.

Tuttavia è poi arrivata la decisione di proseguire, che lascia lei, Grant Gustin e Danielle Panabaker come unici membri del cast OG ancora nella serie in seguito al recente addio di Carlos Valdes e Tom Cavanagh. Ma con loro vedremo anche sicuramente le diverse aggiunte che ci sono state nel corso degli anni, come quella di Danielle Nicolet nei panni di Cecile, Brandon McKnight nei panni di Chester e Kayla Compton nei panni di Allegra.

E voi, siete felici del rinnovo di Candice Patton? Fatecelo sapere nei commenti!