The Flash: l'interprete di Wally West parla della serie in una nuova canzone

Dopo aver visto le prime immagini di The Flash 6, siamo sicuri che i fan rimarranno sorpresi di fronte alla decisione di uno degli interpreti dello show: Keiynan Lonsdale ha scelto di intraprendere una nuova carriera musicale, e in uno dei brani parla della sua esperienza all'interno della serie.

Come ricorderete l'attore prestava il suo volto per Wally West, conosciuto anche come Kid Flash. Dopo un paio di stagioni ha deciso di abbandonare lo show, spostandosi prima nello spin-off Legends of Tomorrow e in seguito mettendo definitivamente da parte il suo personaggio.

Così ascoltando la canzone intitolata "Rainbow Dragon" possiamo scoprire qualcosa in più sui motivi che lo hanno portato a questa decisione: nel testo troviamo il primo riferimento alla serie nel verso "ho capito che avrei potuto lasciare The Flash se volevo", dopo qualche secondo continua "La TV è bella, ma così noiosa, me ne sono andato subito, avevo tutto ma volevo di più". Nel videoclip del brano si può anche vedere Keiynan Lonsdale allontanarsi da un palco di MTV dando le spalle ad una serie di trofei.

Sembra quindi che la carriera del neo cantante non sia stata intaccata da questa scelta, nel frattempo i fan di Kid Flash potranno consolarsi con il trailer della sesta stagione di The Flash.