The Flash: Jessica Parker Kennedy sulla sua esperienza nello show

Jessica Parker Kennedy, entrata a far parte del Berlantiverse nella quarta stagione di The Flash nei panni di una misteriosa ragazza - sulla cui identità si è a lungo speculato prima che venisse rivelato il suo legame con i protagonisti -, racconta la sua esperienza nel secondo show sui supereroi di casa The CW.

Durante un'intervista, Jessica Parker Kennedy si è espressa riguardo alla sua avventura nel mondo dei supereroi: "Credo che anche solo avere l'opportunità di interpretare un supereroe è qualcosa che piacerebbe a tutti. Ci sono così tanti film e così tante serie al riguardo, che mi sento assolutamente fortunata di aver potuto fare parte di uno di questi, e addirittura indossare il costume [da supereroe]. [The Flash] È lo show più popolare del network, quindi sono davvero grata di aver fatto parte del cast. Sono stati tutti così gentili e calorosi. Mi sono sentita parte della famiglia fin da subito".

Quando le chiedono se era al corrente di tutto ciò che riguardasse il suo personaggio e la direzione verso cui volgeva, risponde: "Non conoscevo le specifiche della storia, non al 100%, perciò sono rimasta decisamente sorpresa man mano che proseguivamo con la stagione. Ma sapevo il grosso di quello che stava succedendo nell'arco narrativo che includeva Thawne e mio padre. Perciò sapevo dall'inizio dove la storia sarebbe andata a finire, ma il come, i dettagli della storyline sono stati una sorpresa."

E, come c'era da aspettarsi, la domanda su un possibile ritorno arriva inesorabile, così come la risposta dell'attrice...

"Con i personaggi tratti dai fumetti può succedere di tutto. Per ora è decisamente fuori dai giochi, ma c'è sempre un modo per riportare indietro qualcuno in uno show del genere, e io sarei decisamente felice di tornare, se accadesse. Ma per quel che ne so io, per il momento niente da fare".

La quinta stagione di The Flash è terminata da poco, ma l'attesa e le promesse per quella a venire sono decisamente alte, soprattutto in vista dell'epico crossover in cinque episodi, Crisi sulle Terre Infinite.