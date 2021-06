The Flash: John Diggle di Arrow torna nel nuovo episodio della serie!

Nel sedicesimo episodio della settima stagione di The Flash, intitolato "P.O.W.", vedremo finalmente il ritorno di David Rasmey nello show ancora nel ruolo di John Diggle, personaggio apparso per la prima volta nella serie Arrow, conclusasi nel 2020. Il personaggio però non ha ancora concluso il suo cammino e la sua narrazione proseguirà.

Per l'occasione The CW ha diffuso in anteprima la sinossi ufficiale dell'episodio in questione che andrà in onda il prossimo martedì sulle sue reti: "John Diggle arriva a Central City con un'arma in grado di aiutare Barry a fermare la Godspeed War. Nel frattempo, il nuovo legame tra Allegra e Ultraviolet viene messo alla prova con un test definitivo e Joe e Kristin Kramer sono perseguitati da un ex-collega di quest'ultima. L'episodio è stato diretto da Marcus Stokes su una sceneggiatura di Kristen Kim & Dan Fisk".

Nell'ultimo episodio di Batwoman, Diggle si recava a Gotham City per curare i suoi continui mal di testa, il ché gli ha permesso di incrociare il suo cammino con quello di Luke Fox con cui ha avuto un'interessante conversazione.

Chi ha concluso le vicende narrate nella serie madre dell'universo televisivo DC di The CW, sa bene che al termine di Arrow, John Diggle sembra abbracciare a tutti gli effetti il suo destino diventando una Lanterna Verde. Tuttavia, nel suo precedente cameo in The Flash non è stato fatto alcun riferimento a questa svolta.

In una recente intervista concessa a TVLine, infatti, David Ramsey ha rivelato che il futuro di John Diggle non sarà discusso nella serie con Grant Gustin, poiché Diggle aveva altre priorità a cui badare al suo ritorno a Central City: "No, non accadrà. Sarà John Diggle che si recherà lì come John Diggle. E lavoreremo insieme su un caso".

Chissà se anche in questo cameo verrà mantenuta la stessa linea guida...